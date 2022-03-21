Минобороны РФ: Пораженный в Киеве торговый центр был базой хранения боеприпасов

Официальный представитель минобороны генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в понедельник, 21 марта, сообщил, что на окраине Киева в районе Виноградарь украинские националисты несколько дней прикрываясь жилыми домами, вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военным, а площади торгового центра рядом использовались в качестве базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня.

Конашенков также сообщил: «Высокоточным оружием большой дальности ночью сегодня была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре».

«Российской разведкой по нескольким каналам были подтверждены координаты позиции украинских реактивных систем залпового огня, а также вскрыто расположение склада с реактивными боеприпасами. На видеокадрах объективного контроля хорошо видно, как в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет», – рассказал Игорь Конашенков.

«Применение крылатых ракет в операции на Украине в высшей степени эффективно, ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре», – заявил официальный представитель минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

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