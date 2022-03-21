«Кинжал» ударил с расстояния в тысячу километров

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в понедельник 21 марта, заявил, что удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по арсеналу на Украине был выполнен с дальности более 1000 километров.

Конашенков отдельно обратил внимание журналистов, что «применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» осуществлялось с дальности более 1000 километров. Время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут».

«За счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты комплекса «Кинжал» уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный ещё в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет», – заявил генерал-майор Конашенков.

Москва, Иван Бабурин

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