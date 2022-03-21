В Пентагоне не поняли, зачем Россия применила «Кинжал»

Представитель Пентагона высокого ранга в понедельник, 21 марта, сказал журналистам на брифинге, что власти США не понимают смысла применения Россией гиперзвукового оружия на Украине, – сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Hill.

Газета приводит слова чиновника из Пентагона: «Честно говоря, это в каком-то смысле головоломка, потому что не совсем ясно, зачем нужна гиперзвуковая ракета, выпущенная не со столь большого расстояния, чтобы поразить здание. С военной точки зрения, в этом нет большой степени практичности».

Следует отметить, что официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник, 21 марта, сказал журналистам, что уничтожение гиперзвуковой ракетой «Кинжал» крупного склада горючего в Константиновке «было обусловлено ее невидимостью и неуязвимостью для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»