На Украине из больниц выписывают пациентов для оборудования в этих зданиях огневых точек

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник, 21 марта, сообщил, что из медицинских учреждений Украины идет срочная выписка пациентов для оборудования националистами в этих зданиях опорных пунктов.

Мизинцев на брифинге рассказал: «В Одессе и Чернигове из медицинских учреждений идет срочная выписка пациентов, в том числе находящихся в тяжелом состоянии, для оборудования националистами в этих зданиях опорных пунктов и огневых точек, а также складов военного имущества и боеприпасов».

«Спасенные жители Мариуполя, оказавшись в России в полной безопасности, открыто рассказывают обо всех творимых националистами массовых бесчинствах и преступлениях», – сообщил Мизинцев и добавил: «например, в Николаевской области, практически во всех крупных населенных пунктах, боевики территориальной обороны проводят обход домовладений и заставляют записываться в свои ряды всех лиц мужского пола, за отказ расстреливают на месте».

«Все, творимые националистами массовые бесчинства и преступления, которые тщательно фиксируются, будут детально расследованы, виновные найдены и безусловно понесут заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния», – заявил генерал-полковник Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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