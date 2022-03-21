ЕС: На этой неделе против России новых санкций не будет

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в понедельник, 21 марта, заявил, что на текущей неделе новых санкций ЕС против России не ожидается, – сообщает РИА Новости.

Также Боррель сообщил, что министры иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе не принимали никаких решений по санкциям в отношении российской нефтяной отрасли, хотя вопрос обсуждался.

Со своей стороны глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона «UA Разом» выразил сожаление, что эмбарго на поставку российских нефти и газа в ЕС принимать не будут.

В частности, Кулеба заявил: «К сожалению, должен констатировать, что из-за позиций дипломатов отдельных государств в пятый пакет не будет включено эмбарго на поставку российской нефти и газа на рынки ЕС. Однако там будут другие экономические вещи, и мы этот пакет обязательно дожмем».

Брюссель, Иван Бабурин

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