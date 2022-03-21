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Вторник, 22 марта 2022, 00:22 мск

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Белый дом: Компании сами решили уйти из России

Фото: канцелярия Белого дома США

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник, 21 марта, заявила, что власти США не просили какие-либо американские компании покинуть Россию, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, есть ли у администрации США позиция по поводу присутствия американских компаний в России, Псаки сказала: «Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу из России. Мы приветствовали тех, кто принял такое решение. Им придется принимать решения по своему усмотрению».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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