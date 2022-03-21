Первый обмен военнопленным произошел между Украиной и Россией

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в понедельник, 21 марта, сказала, что Россия и Украина обменялись первыми военнопленными. Всего было освобождено девять российских военнослужащих, – сообщает RT.

В интервью RT омбудсмен сообщила: «Первый обмен состоялся. Девять человек наших мальчишек вернулись. Из них часть из того списка, который формируется у меня из тех обращений, которые приходят».

Москалькова подтвердила, что российских военнослужащих обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Российский уполномоченный по правам человека также выразила надежду, что стороны не будут затягивать «со списками, с карточками, с процедурами».

Москва, Иван Бабурин

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