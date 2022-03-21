Украинский дипломат заявил, что Польша готовится к «российскому вторжению»

Экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица в понедельник, 21 марта заявил, что Варшава готовится к вторжению России, – сообщают СМИ.

В эфире украинского «24 канала» Дещица заявил: «Есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому. Варшава понимает, что лучше помочь Украине и не допустить приближения российских войск к границам с Польшей». При этом украинский дипломат не уточнил, в каком виде Варшава сможет оказать эту помощь Украине.

Также Дещица назвал дезинформацией слухи о том, что поляки хотят захватить себе Западную Украину.

Киев, Иван Бабурин

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