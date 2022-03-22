Министр иностранных дел Греции собрался в Мариуполь с гуманитарной миссией

Глава МИД Греции Никос Дендиас во вторник, 22 марта, заявил, что планирует лично сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь, – сообщают СМИ.

Сообщается, что глава греческого МИДа направил украинской стороне официальную ноту с просьбой о содействии, а также ноту российской стороне с просьбой не препятствовать отправке гуманитарной помощи.

«Я планирую сопровождать миссию лично в координации с главой Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером, с которым мы уже контактируем», – заявил Дендиас.

Глава МИД Греции в понедельник, 21 марта, выступил в Совете ЕС по иностранным делам с речью, в которой отметил необходимость защиты мирного населения, а также обсудил эту тему с главой евродипломатии Жозепом Боррелем.

Следует отметить, что в Мариуполе проживают десятки тысяч этнических греков, в связи с чем Афины стремятся помогать городу.

Афины, Иван Бабурин

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