В Польше считают, акт Россия – НАТО о безопасности больше не существует

Президент Польши Анджей Дуда в Бухаресте во вторник, 22 марта, заявил, что основополагающий акт Россия – НАТО об отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать и уже никого не связывает, – сообщат РИА Новости.

Сообщается, что Дуда заявил журналистам: «Надо громко сказать, что акт Россия-НАТО перестал существовать. Этот акт попросту уже никого не связывает».

Следует напомнить, что согласно Основополагающему акту Россия-НАТО от 1997 года, альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих «стран-новобранцев».

Бухарест, Иван Бабурин

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