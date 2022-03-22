Высокоточным оружием на Украине уничтожен ряд военных объектов

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во вторник, 22 марта, сообщил, что высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования нанесены удары по военным объектам Украины.

На брифинге генерал-майор Конашенков сказал: «Высокоточным оружием большой дальности уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в Лисичанске и Краматорске, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке».

Кроме того, официальный представитель российского минобороны сообщил, что «авиацией поражены 83 военных объекта Украины, среди них 4 командных пункта, 4 зенитных ракетных комплекса, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники. Средствами ПВО сбиты в воздухе 6 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

«Подразделения Вооруженных сил РФ за день продвинулись еще на 4 км и подошли к населенному пункту Новомихайловка силы ДНР взяли под контроль населенный пункт Верхнеторецкое», – сказал Игорь Конашенков.

В минобороны России отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 236 беспилотных летательных аппаратов, 185 зенитных ракетных комплексов, 1547 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»