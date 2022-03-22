Против Александра Невзорова возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ во втоник, 22 марта, сообщил, что возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова о публичном распространении фейков о действиях Вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК).

В ведомстве сообщили, что следствием принимаются меры к установлению местонахождения Невзорова с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий.

Следком рассказали, что по данным следствия, Александр Невзоров 9 марта 2022 года на своей публичной странице в запрещенной в Российской Федерации социальной сети Инстаграм** и 19 марта 2022 года на канале в Youtube опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе.

«Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети «Интернет», – сообщили в СК России.

*Организация признана в России экстремистской и иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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