КГБ Белоруссии ликвидировал резидентуру Украины

Заместитель начальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек во вторник, 22 марта, заявил, что силами ведомства в Белоруссии ликвидирована резидентура Украины, действовавшую под дипломатическим прикрытием, – сообщают СМИ.

Константин Бычек, в частности, сказал: «При общей численности дипломатической миссии Украины чуть более чем два десятка человек, не менее половины из них являлись кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины, что является беспрецедентным даже для дипмиссий крупных государств и свидетельствует о выборе Украиной курса на проведение агрессивной разведывательной деятельности в отношении нашей страны вопреки нормальным дипломатическим отношениям».

«В действиях отдельных украинских дипломатов содержатся признаки шпионажа, но поскольку в их отношении действует иммунитет от уголовного преследования, КГБ приняло меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием», – заявили в КГБ Белоруссии.

Минск, Иван Бабурин

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