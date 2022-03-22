Европа не собирается оставлять у себя украинских беженцев «на всю жизнь»

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник, 22 марта, заявила, что украинских беженцев не следует интегрировать в датское общество, – сообщает Associated Press.

Глава датского кабмина Метте Фредериксен на пресс-конференции в датском парламенте заявила: «Мы не должны создавать условия, которые заставят беженцев остаться здесь на всю оставшуюся жизнь. Они должны вернуться домой, когда на Украине воцарится мир».

«Приехавших в страну граждан Украины не следует интегрировать в местное общество, поскольку через какое-то время они должны отправиться домой восстанавливать страну», – сказала Фредериксен.

Следует отметить, что Совет ЕС во вторник, 22 марта, разъяснил, что страны Евросоюза имеют право лишить статуса беженцев граждан Украины, которые представляют угрозу национальной безопасности, а также если они совершали уголовные или военные преступления.

Копенгаген, Иван Бабурин

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