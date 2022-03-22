В портах Украины из-за мин заблокированы суда из полутора десятка стран

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник, 22 марта, на брифинге заявил, что высокая минная опасность, созданная Киевом, привела к блокировке в морских портах Украины суда из 15 стран.

«В морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, остаются заблокированными экипажи 67 судов из 15 иностранных государств», – сказал генерал-полковник Мизинцев.

Напомним, что ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.

Во вторник, 22 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что после полученной информации от российских спецслужб минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.

Москва, Иван Бабурин

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