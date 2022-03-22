НАТО и США считают, что Белоруссия может присоединится к спецоперации России

НАТО и США ждут скорого присоединения Белоруссии к военной спецоперации России на Украине, – сообщает телеканала CNN.

CNN со ссылкой на анонимных представителей США и НАТО утверждает, что, согласно оценкам альянса, Белоруссия готовится вскоре присоединиться к специальной военной операции России на Украине и уже якобы подготавливает почву для «оправдания» своего участия. При этом источники канала признают, что не видят признаков подготовки белорусских войск для участия в операции на Украине.

Сообщается, что один собеседник из НАТО заявил телеканалу, что «вероятность того, что Белоруссия вступит в этот конфликт, возрастает».

Другой неназванный представитель разведки НАТО высокого ранга заявил CNN, что, согласно оценкам альянса, официальный Минск «подготавливает почву, чтобы оправдать начало наступления белорусской армии на Украину».

При этом собеседники CNN говорят, что до сегодняшнего дня не было замечено никаких признаков вовлеченности Белоруссии в события на Украине, а также свидетельств возможных намерений Минска перебросить войска.

Кроме того, в ряде других СМИ появилась информация, что МИ-6 предупредила Офис Зеленского о том, что Лукашенко вступит в войну в ближайшие десять дней. В британской разведке уверены в том, что белорусские войска будут задействованы на втором этапе кампании, когда российскими войсками будет взят Мариуполь или окружен Киев.

Следует отметить, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что Россия не просит Минск принимать участие в военной спецоперации российских войск на Украине. Он также подчеркивал, что западным странам выгодно утопить Минск и Москву в конфликте на Украине, но «Западу не удастся втянуть Белоруссию в этот конфликт».

Москва, Иван Бабурин

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