Песков: Никто и не думал, что спецоперация на пару дней

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 22 марта, заявил, что специальная военная операция (СВО) России на Украине идет в соответствии с заранее поставленными задачами и планами, – сообщает CNN.

В интервью телекомпании CNN Песков, в частности, сказал: «Она идет строго в соответствии с поставленными заранее планами и задачами. Никто с самого начала не думал, что это займет пару дней. Это серьезная операция с серьезными целями».

Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом CNN также подчеркнул, что российским военным запрещено причинять вред гражданским лицам: «Если ты не стреляешь в наших военных, если ты не пытаешься их убить, никто тебя не тронет».

По словам пресс-секретаря президента РФ, часть украинцев сотрудничает с российскими военными.

«Есть украинцы, которые сотрудничают, которые работают с нашими военными. Есть украинцы, которые хотят избежать жертв и находятся в контакте с ними», – сказал Песков.

Что касается целей СВО, Песков заявил, что сейчас главная цель действий российских военных в Мариуполе заключается в очищении города от националистических подразделений. Российские военные не наносят удары по гражданским целям, целью спецоперации не является «оккупация Украины».

Москва, Иван Бабурин

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