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Среда, 23 марта 2022, 00:48 мск

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Россия применит ядерное оружие только в случае реальной угрозы

Фото: nationalinterest.org

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN во вторник, 22 марта, заявил, что Россия может использовать ядерное оружие лишь при условии реальной угрозы для существования страны.

«У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией», – сказал Песков

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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