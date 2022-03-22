Россия применит ядерное оружие только в случае реальной угрозы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN во вторник, 22 марта, заявил, что Россия может использовать ядерное оружие лишь при условии реальной угрозы для существования страны.

«У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией», – сказал Песков

Москва, Иван Бабурин

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