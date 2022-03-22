Мария Захарова оценила выступление Зеленского перед парламентом Израиля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства, назвала видеовыступление президента Украины Зеленского 20 марта перед депутатами израильского Кнессета (парламента), неумелыми попытками сыграть на трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны.

«Зеленский по сути довел ситуацию до абсурда, сравнивая Россию, внесшую ценой десятков миллионов жизней решающий вклад в победу над гитлеровской Германией, с Третьим рейхом», – заявила Захарова.

Представитель российского МИДа возмущается, что в выступлении украинского лидера «объектом гнусных манипуляций стали полные трагизма для каждого еврея слова «Холокост», «Бабий Яр».

«Без зазрения совести украинский президент спекулировал на «переплетении историй» украинцев и евреев, на общей угрозе их «тотального уничтожения», – говорит Мария Захарова и продолжает, что «невдомёк сегодня В.А.Зеленскому, что именно жившие в УССР евреи оказались перед лицом физического уничтожения, которое методично осуществлялось, в том числе, силами местных приспешников, таких как УПА*, ОУН*, «Полесская сечь»* и других».

Захарова также заявляет, что «нынешние украинские неонацисты ничем не отличаются от своих идейных предшественников времен Великой Отечественной войны, ни у кого не должно вызывать сомнений. Достаточно вспомнить трагедии 2 мая 2014 г. в Одессе и 9 мая 2014 г. в Мариуполе».

«События сегодняшних дней – устроенную боевиками украинских нацбатальонов гуманитарную катастрофу в том же Мариуполе, использование мирных граждан в качестве «живого щита», нанесение ракетных ударов с запрещенными кассетными боеприпасами по городам Донбасса и т.д. Во всех этих злодеяниях просматривается все тот же изуверский почерк фашистских приспешников против ни в чем не повинных людей», – резюмирует официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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