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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 23 марта 2022, 02:27 мск

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Экс-посол США в Москве предложил Западу перестать платить за российскую нефть

Бывший посол США в России Майкл Макфол во вторник, 22 марта, заявил, что западным странам стоит временно перестать платить за нефть из России, «пока Путин не закончит войну на Украине», – сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье .

Сообщается, что Макфол заявил следующее: «Россия должна продолжать поставлять нефть в демократические страны, но получатели не должны за нее платить и удерживать средства до окончания боевых действий на Украине. После этого решение за Путиным: прекращать поставки или нет».

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт из России энергоносителей в качестве санкции в связи с военной операцией России на Украине. Речь идет про нефть и нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, продукты их перегонки, а также газ, уголь и угольную продукцию.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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