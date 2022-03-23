НАТО продолжит помогать Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии встречи глав государств и правительств Североатлантического альянса 24 марта в Брюсселе на пресс-конференции, 23 марта, заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину, но при этом Организация несет ответственность за недопущение прямого конфликта с Россией, – сообщает ТАСС.

Глава НАТО, в частности, заявил журналистам: «За последний месяц союзники усилили военную поддержку, предоставив Украине противотанковые и противовоздушные системы, беспилотники, топливо и боеприпасы, а также финансовую помощь, и приняли миллионы беженцев.Я ожидаю, что завтра союзники согласятся предоставить дополнительную поддержку».

«Но мы несем ответственность за то, чтобы военные действия не вышли за пределы Украины и не превратились в конфликт между НАТО и Россией. Это вызовет еще больше смертей и разрушений», – подчеркнул Столтенберг и добавил: «союзники по НАТО обучили десятки тысяч украинских военнослужащих с 2014 года, и теперь они находятся на передовой».

Генсек альянса отдельно отметил, что НАТО поможет Украине в сфере кибербезопасности и защите от химических и биологических атак.

«Я ожидаю, что лидеры согласуют дополнительную помощь Украине для защиты перед биологическими, химическими, ядерными и киберугрозами», – сказал Йенс Столтенберг.

Напомним, что экстренный саммит НАТО, посвященный ситуации на Украине и повышению обороноспособности альянса, пройдет 24 марта в штаб-квартире организации в Брюсселе.

Брюссель, Иван Бабурин

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