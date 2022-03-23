Путин по телефону поговорил с премьером Израиля

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом ситуацию на Украине, – сообщает Кремль.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится: «Нафтали Беннет поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса».

В Кремле сообщили, что Владимир Путин дал свои оценки переговоров и хода специальной военной операции.

«Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом дал свои оценки переговоров и хода специальной военной операции по защите Донбасса», сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается также, что Владимир Путин выразил соболезнования в связи со вчерашним терактом в Израиле, унесшим человеческие жизни.

Лидеры обеих стран условились продолжить диалог.

Москва, Иван Бабурин

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