В Литве хотят приравнять «Z» к нацистской символике

Депутаты литовского парламента Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас 23 марта, предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву «Z» к нацистским и коммунистическим символам, сообщает литовское агентство ELTA.

Депутаты литовского сейма требуют для георгиевской ленточки и символа «Z» такую же меру наказания, как за публичную демонстрацию нацистских и коммунистических символов. В Литве за подобное «правонарушение» предусмотрен штраф от 300 до 500 евро.

«Члены сейма Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали изменения в Кодекс об административных проступках и закон о собраниях, в которых предлагают приравнять двуцветную черно-оранжевую георгиевскую ленточку и символ российских вооруженных сил «Z» к нацистским и коммунистическим символам», – пишет литовское информагентство.

Напомними, что публичная демонстрация георгиевской ленточки была запрещена в Латвии в ноябре 2021 года.

Вильнюс, Иван Бабурин

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