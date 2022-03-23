Китай призвал Японию прекратить провокации

Официальный представитель МИД КНР на очередном брифинге для журналистов в среду, 23 марта, заявил, что китайская сторона настоятельно призывает Японию прекратить все официальные контакты с Тайванем и перестать устраивать провокации, касающиеся тайваньского вопроса, – сообщает Синьхуа.

Ван Вэньбинь сделал такое заявление, комментируя недавнюю виртуальную встречу бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

«Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Китайская сторона твердо выступает против любых форм официальных обменов между Тайванем и другими странами, имеющими дипломатические отношения с Китаем, и решительно возражает против присоединения Тайваня к каким-либо соглашениям или организациям официального характера. Эта позиция неизменна и ясна», – подчеркнул официальный представитель МИД КНР.

«С начала украинского кризиса власти Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня решили воспользоваться ситуацией и стали спекулировать на этой теме, вводить в заблуждение общественность и поощрять силы, выступающие за «независимость Тайваня», но все эти попытки тщетны, – сказал Ван Вэньбинь и добавил, что «вопросы Тайваня и Украины различны по своей сути и потому совершенно несопоставимы».

Пекин, Иван Бабурин

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