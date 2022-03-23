Российская авиация на Украине поразила более 80 военных объектов

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в среду, 23 марта, заявил, что в ходе военной спецоперации поражены 86 военных объектов.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 86 военных объектов Украины. Среди них 6 командных пунктов, две реактивных системы залпового огня, 8 орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, 49 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ», – заявил представитель минобороны.

Также Игорь Конашенков сказал, что «российскими средствами ПВО уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Киев, Сумы, Харьков, Чернигов.

Кроме того, Конашенков сообщил, что «подразделения российских вооруженных сил за день продвинулись еще на 2 километра и ведут бой против подразделений 54-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины на южных и юго-восточных окраинах населенного пункта Новомихайловка».

«Группировка войск Донецкой Народной Республики наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка, – рассказал на брифинге представитель минобороны РФ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 255 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бронированных машин, 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1367 единиц специальной военной автомобильной техники», – сообщил на брифинге генерал-майор Игорь Конашенков.

Москва, Иван Бабурин

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