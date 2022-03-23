Россия выдворяет ряд американских дипломатов

Посольству США в Москве передана нота со списком выдворяемых сотрудников американского дипведомства, объявленных персонами нон грата, – сообщает МИД РФ

В ведомстве сообщили, что дипломату США в среду была вручена нота со списком выдворяемых сотрудников в ответ на высылку Вашингтоном российских дипломатов.

В сообщении внешнеполитического ведомства России говорится: «23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных «persona non grata», в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН».

Российский МИД также подчеркнул, что «американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ».

Москва, Иван Бабурин

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