Россия за сутки эвакуировала из Донбасса и с Украины более трех тысяч детей

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в среду 23 марта, заявил, что Вооруженные силы РФ за сутки эвакуировали с Украины и из Донбасса в Россию почти 18 тыс. человек, из них более 3 тыс. детей.

«За прошедшие сутки без участия официальных властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 17 929 человек, из них 3 708 детей», – сказал Мизинцев.

«Вооруженные силы России неукоснительно соблюдают «режим тишины» на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах», – заявил Мизинцев.

Кроме того, генерал-полковник Мизинцев сообщил, что 23 марта из Мариуполя без какого-либо участия украинской стороны удалось эвакуировать 8 487 человек. Всего из города эвакуированы уже 81 958 человек.

Мизинцев также сообщил, что в результате точечной гуманитарной операции из Мариуполя удалось эвакуировать 26 граждан Вьетнама и Иордании.

«Всего с начала специальной военной операции в РФ эвакуированы 384 111 человек, из них 80 770 детей. Государственную границу РФ пересекли 45 670 единиц личного автотранспорта, из них 2 383 за сутки», – рассказал Начальник Национального центра управления обороной.

Также генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия 23 марта открыла восемь гуманитарных коридоров, Украина предложила еще 14 дополнительных маршрутов.

«С 10:00 23 марта 2022 года российской стороной в 20-й раз вновь открыты гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях: по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины», – сказал он.

Мизинцев также отметил, что «из предложенных нами на текущие сутки маршрутов официальный Киев ни один гуманитарный коридор в очередной раз цинично не согласовал».

Михаил Мизинцев сообщил, что киевские власти не допускают любых попыток эвакуации в Россию. При этом для сохранения жизней мирного населения российская сторона согласилась на все предложения украинской стороны.

Москва, Иван Бабурин

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