Варшава заморозила счета российской дипмиссии

Посол России в Варшаве Сергей Андреев в среду, 23 марта, сообщил, что власти Польши заморозили счета российского посольства в нарушение Венской конвенции, – сообщают СМИ.

Андреев в эфире телеканала Россия 1 сказал: «Это не деньги олигархов, это деньги посольства. Они заморозили наши счета в прямое нарушение Венской конвенции».

По словам российского дипломата, когда сотрудники посольства сказали польским партнерам, что их действия являются прямым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая не разрешает создавать ненормальные условия для деятельности диппредставительств, они ответили: «Ну вы же агрессоры и поставили себя вне цивилизованного человечества, так что вот вам».

Ранее стало известно, что Польша в рамках антироссийских санкций заморозила на счетах 140 миллионов злотых (около 33 миллионов долларов).

Варшава, Иван Бабурин

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