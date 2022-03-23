США начинают поставки на Украину крупнейшей партии вооружений

США на этой неделе планируют начать поставки Украине в рамках крупнейшего пакета военной помощи объемом в 800 миллионов долларов, – заявил в среду 23 марта высокопоставленный представитель Пентагона.

Высокопоставленный чиновник из Пентагона на брифинге, в частности, сказал: «Следующий большой транш на 800 миллионов, который санкционировал президент Байден должен начать прибывать в течение следующего дня или около того».

«Доставка всей выделенной Украине военной помощи потребует множества транспортных авиарейсов на протяжении многих дней. Самолеты приземляются в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставляются в страну. Сейчас США завершают доставку военной помощи из предыдущего пакета на сумму 350 миллионов долларов», – заявил представитель Пентагона.

Между тем, СМИ сообщают, что самолет президента США Джо Байдена приземлился в Брюсселе, где у американского лидера запланировано проведение серии встреч с лидерами стран НАТО.

Напомним, что в четверг, 24 марта, Байден примет участие во внеочередном саммите стран НАТО, который пройдет при очном присутствии лидеров стран альянса.

Как было заявлено ранее, главной темой саммита станет ситуация на Украине, ожидается, что к участникам обратится президент Украины Владимир Зеленский.

Вашингтон, Иван Бабурин

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