Чехия требует более жестких санкций против России

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в среду, 23 марта заявил, что требует более жестких санкций ЕС против России, особенно против ее энергетического сектора, – сообщает чешское издание Novinky.

«Ввести такие санкции будет сложно, учитывая, что многие страны ЕС получают много энергетических ресурсо» из России. Поэтому необходимо говорить о последствиях»,– сказал глава чешского МИДа в интервью немецкому телеканалу ARD.

Кроме того, Липавский заявил, что «80 процентов бюджета России составляют доходы от экспорта газа и нефти, поэтому покупатели этих ресурсов фактически платят за войну в Украине».

Комментируя ситуацию, когда Германия выступает против санкций в отношении энергетического секторов России и что есть риск «задушить крупнейшую экономику ЕС» рискованно, Липавский сказал: «Я думаю, гораздо хуже наблюдать, как Россия бомбит мариупольский театр и школы и разрушает города. Преодолеть последствия санкций для нашей экономики мы сможем».

Как подметило издание Novinky, фразу «мы можем это сделать» использовала в кризисе с беженцами в 2015 году бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Прага, Иван Бабурин

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