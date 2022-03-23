Совбез ООН не поддержал проект российской резолюции по Украине

Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что за резолюцию, написанную в соавторстве с Белоруссией, КНДР и Сирией голосовали Россия и Китай.

Поддержать резолюцию воздержались 13 остальных членов Совета Безопасности: Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ.

Следует отметить, что для того, чтобы резолюция была принята, ее должны поддержать не менее девяти членов Совета Безопасности ООН из 15 (пять постоянных и десять непостоянных) при условии, что никто из постоянных членов не воспользуется правом вето.

Отмечается также, что ранее постпреды США и Великобритании, уже дали понять, что не будут поддерживать российскую резолюцию, так как Москва в ней не обвиняется в создании гуманитарного кризиса на Украине и не называется агрессором.

Согласно предложенному Россией документу, Совет безопасности призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц».

В тексте документа также говорится, что для этого необходимы договоренности о гуманитарных паузах.

Следует отметить, что в проекте резолюции содержится призыв Совбеза ООН не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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