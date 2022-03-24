МИД РФ: Международное право было разбомблено США в Югославии в 1999 году

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг заявила, что США «разбомбили» международное право еще в 1999 году, когда начались бомбардировки Югославии силами НАТО. «Они не имеют права читать другим мораль», – заявила Захарова.

Сегодня, 24 марта, в Сербии вспоминают трагические события – бомбардировки НАТО Союзной республики Югославии. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сказал на брифинге следующее: «В течение 78 суток США и их союзники бомбили города и села, гражданскую инфраструктуру, больницы, взрывали мосты, пассажирские поезда и автобусы, убивали женщин, детей и стариков. Именно тогда Запад собственными руками разрушил тот фундамент, на котором базировалась безопасность в Европе в послевоенный период. Когда мы слышим о том, что Европа, как сейчас нам говорят, ничего подобного не видела, приводя примеры Украины или других государств, хочется напомнить: да неужели, неужели вы забыли себя самих в 90-е годы в Восточной Европе и в частности в Югославии?»

Москва, Иван Бабурин

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