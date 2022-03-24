НАТО готовит план наращивания сил в Европе

Пресс-служба Белого дома по итогам участия Джо Байдена во встрече глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе Президент США Джо Байден также сообщил, что альянс увеличит военную помощь Украине распространила в четверг письменное заявление лидера Соединенных Штатов в котором говорится, что Организация Североатлантического договора (НАТО) подготовит к июньскому саммиту планы наращивания своих сил и средств в Европе, а также увеличит объемы военной помощи Украине и передаст Киеву дополнительные системы вооружений, в том числе средства противовоздушной обороны, – сообщает ТАСС.

Как сообщается в обнародованном Белым домом документе, на нынешнем совещании в столице Бельгии обсуждалось «укрепление коллективной обороны НАТО, особенно на восточном фланге».

В частности, в заявлении Байдена говорится: «Мы продолжим поддерживать его (Зеленского – прим.ред.)и его правительство посредством значительных и нарастающих объемов военной помощи. Североатлантический альянс обязался изыскать дополнительную технику, включая средства противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине».

«К июньскому саммиту НАТО в Мадриде альянс намерен разработать планы для дополнительных сил и средств, чтобы укрепить оборону НАТО», – говорит в своем заявлении президент США.

Джо Байден также заявил: «Мы примем обновленную стратегическую концепцию, чтобы гарантировать, что НАТО готова ответить на любые вызовы в новых и более опасных условиях в сфере безопасности. Сегодняшнее создание четырех новых боевых групп – в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии – является сильным сигналом о том, что мы будем коллективно защищать каждый дюйм территории НАТО»

Вашингтон, Иван Бабурин

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