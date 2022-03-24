Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию

Антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине приняла Генеральная ассамблея (ГА) ООН в четверг, 24 марта, – сообщает РИА Новости.

Среди соавторов принятой резолюции числятся такие страны, как США, Украина, Великобритания, Грузия, Германия, Литва, Латвия. За резолюцию проголосовали 140 государств, воздержались 38, против выступили – Белоруссия, Эритрея, КНДР, Россия и Сирия.

Сообщается, что документ был подготовлен после того, как Мексика и Франция не смогли добиться принятия своей резолюции в Совете безопасности ООН.

В принятой Генассамблеей резолюции говорится, что она «требует немедленного прекращения боевых действий РФ против Украины». Также в документе утверждается, что «военное наступление России на территории Украины и его гуманитарные последствия достигают масштабов, которых международное сообщество не видело в Европе десятилетиями».

В тексте принятой резолюции говорится, что Генассамблея ООН «подчеркивает, что блокада городов Украины, в частности города Мариуполя, еще более усугубляет гуманитарную ситуацию». Авторы требуют прекратить блокаду городов.

Следует отметить, что ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Мариуполе «люди находятся в ужаснейшем состоянии, часть просто умирают от голода и жажды, но их по-прежнему не выпускают националисты, они по-прежнему стараются прикрываться гражданским населением», и единственное спасение – районы под контролем сил ДНР.

Кроме того, в тексте принятого документа содержится призыв исполнять принятую 2 марта резолюцию ГА ООН, в которой содержалось требование к России прекратить специальную военную операцию на Украине и вывести войска, а также осуждалось решение РФ «повысить готовность своих ядерных сил».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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