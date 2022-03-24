Канцлер Шольц: Мы будем принимать санкции против России в случае необходимости

Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи лидеров G7 в четверг 24 марта, заявил, что санкции против России будут приниматься «по мере необходимости», – сообщают СМИ.
«Мы договорились принимать новые санкции против России, если это будет необходимо», – заявил канцлер ФРГ Шольц
Кроме того Олаф Шольц заявил, что Европа «ощущает влияние событий вокруг Украины на цены в энергетике и на продовольствие».
«Мы призываем президента России как можно быстрее согласовать перемирие на Украине и обеспечить гуманитарный доступ», – заявил Шольц и добавил, что «необходимы постоянные поставки оружия на Украину».
Что касается заявления президента России Путина об оплате поставок газа рублями, германский лидер сказал, что «что контракты по поставкам газа предусматривают оплату в долларах или евро».
Брюссель, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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