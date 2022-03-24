Польша предложит НАТО отправить на Украину «гуманитарную миссию»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг, 24 марта, заявил, что на саммите Европейского союза предложит отправить на Украину гуманитарную миссию НАТО, – сообщает ТАСС.

Председатель правительства Польши, в преддверии саммита в Брюсселе, заявил: «Я скажу здесь на саммите о необходимости гуманитарной миссии НАТО, плюс, возможно, других стран и международных организаций. Польша старается организовать гуманитарную, дипломатическую, политическую помощь Украине, а также помощь в виде оборонительного вооружения».

Кроме того, Моравецкий сказал, что намерен вынести на обсуждение в Брюсселе, дополнительные санкции против России.

«Польша решительно выступает за то, чтобы отрезать Россию от ее источников финансирования военной машины. Это означает, что мы должны решительно поступить в области санкций, касающихся газа, нефти, угля – всех углеводородов», – заявил польский премьер.

Моравецкий также сказал, что нужно убедить всех в необходимости как можно более далеко идущих и разрушительных санкций, несмотря на то, что ранее уже были введены важные пакеты санкций.

«Но нам нужно больше! Мы будем призывать, чтобы доступ к европейским портам, товарообмен с Россией по суше и железной дороге были отрезаны. Это единственный путь, чтобы Россия отступила от своей агрессивной политики», – заявил премьер-министр Польской республики.

Брюссель, Иван Бабурин

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