Байден не знает, придется ли Украине отказываться от территорий

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 24 марта, заявил, что Украине, возможно, придется отказаться от части своих территорий, – сообщают СМИ.

В частности, президент США сказал: «Жертвовать ли Украине какой-то территорией во имя урегулирования, решать Киеву» но, немного подумав, добавил, что все-таки не считает, что Украине придется отказываться от части территорий ради урегулирования конфликта.

Кроме того, на пресс-конференции Джо Байден заявил, что на саммите он высказался за исключение России из G20, но признал, что некоторые страны не согласны с этим. Также он заявил, что на предстоящий саммит G20 надо пригласить вместо России Украину.

«Если Индонезия и другие не согласны, тогда, по-моему, нам нужно, попросить о том, чтобы Украина могла участвовать в заседаниях G20 и быть наблюдателем», – сказал американский лидер.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Россию нужно исключить из «двадцатки», Байден сказал: «Мой ответ – да. Это зависит от G20. Это сегодня обсуждалось. И я поднимал вопрос о том, какова вероятность осуществления этого».

Брюссель, Иван Бабурин

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