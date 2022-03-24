Начальник национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 24 марта, заявил, что минобороны РФ объявило о создании гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из украинских портов. На сегодняшний день в портах Украины находятся 67 кораблей из 15 стран.

Генерал-полковник Мизинцев на брифинге заявил журналистам, что Россия призывает Международную морскую организацию оказать влияние на Киев и предпринять меры для деблокирования иностранных судов в украинских портах.

«Иностранные суда не могут выйти из них из-за угрозы обстрелов со стороны украинских войск и созданной Киевом минной опасности. Со стороны РФ никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается, – заявил Михаил Мизинцев

Кроме того начальник национального центра управления обор сказал: «Для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация создает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск. Протяженность коридора составляет 80 морских миль в юго-западном направлении, ширина полосы движения -3 мили»

«Гумкоридор для выхода иностранных судов из украинских портов будет действовать ежедневно с 08:00 до 19:00 мск., начиная с 25 марта», – сообщил Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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