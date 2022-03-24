Байден: Россия демонстрирует неэффективность западных демократий

Президент США Джо Байден в четверг, 24 марта, заявил, что действия руководства России нацелены на демонстрацию неэффективности западных демократий, которым необходимо сохранить «полное и абсолютное единство», – сообщает ТАСС.

Пресс-пул Белого дома приводит слова Байдена, прозвучавшие на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе: «Его (президента РФ Владимира Путина) главной целью является демонстрация того, что демократии не могут функционировать в ХХ1 веке, потому что ситуация меняется слишком быстро. Им нужен консенсус, но становится слишком сложно достичь этого консенсуса, так что заправлять всем будут автократии».

Также сообщается, что президента США считает, что Россия старается подорвать единство НАТО.

«Он (президент РФ Владимир Путин) лучше будет противостоять 30 независимым странам, нежели 30 объединенным странам. Я буду предельно честен: я думаю, что в этом и заключались его намерения с самого начала. С самого начала наша точка зрения заключалась в том, что сохранять единство – это самое важное, что нам на Западе надо сделать. Я имею это в виду в буквальном смысле. Целью должно стать полное и абсолютное единство в рядах крупнейших демократий», – цитируют Байдена журналисты.

Брюссель, Иван Бабурин

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