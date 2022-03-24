В НАТО отказались отправить миротворцев на Украину

Страны НАТО в ходе саммита в Брюсселе в четверг, 24 марта, не поддержали призыв Польши отправить на Украину миротворческий контингент, – сообщает ТАСС.

Генеральный секретарь блока стран НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил: «Власти 30 государств, включенных в состав НАТО, на саммите в Брюсселе не поддержали предложение Польши и отказались направить на Западную Украину миротворцев».

При этом, отметил Столтенберг, страны Североатлантического альянса пообещали продолжать поставлять Киеву вооружение и средства защиты.

Также сообщается, что на саммите НАТО было принято решение о долгосрочном режиме укреплять собственную оборону и разместить у российских границ четыре многонациональные боевые группы.

Лидеры стран НАТО также призвали Москву к немедленному прекращению специальной военной операции на Украине и обвинили российскую армию в ударах по гражданской инфраструктуре.

Брюссель, Иван Бабурин

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