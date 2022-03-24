«Большая семерка» хочет привлечь к ответственности президента России

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) по итогам встречи в четверг, 24 марта, посвященной широкомасштабной военной агрессии России в Украине, выпустили заявление, в одном из пунктов которого говорится о привлечения к ответственности президента России Владимира Путина, – сообщают СМИ.

Сообщается, что лидеры стран G7 заявили, что будут добиваться «привлечения к ответственности президента Путина, а также архитекторов и сторонников этой агрессии, в том числе, лидера Белоруссии Александра Лукашенко».

В своем заявлении участники саммита также говорят, что международное сообщество не считает виновными в случившемся граждан России.

«Народ России должен знать, мы не держим на него обид. Президент Путин, его правительство и их сторонники, в том числе режим Лукашенко, навязали россиянам эту войну, и это их решения запятнали историю русского народа», – говорится в 14-м пункте документа принятого на встрече лидеров стран G7.

При этом в заявлении говорится, что страны «Большой семерки» выступают за исполнение в полном объеме санкций, введенных против России, и готовы координировать ответы на попытки обойти ограничения. А также выражена готовность вводить новые санкции в случае необходимости.

Сообщается также, что в заявлении содержится призыв к Москве немедленно выполнить решение Международного суда и приостановить военные действия, а также вывести с Украины свои вооруженные силы и военную технику.

Следует отметить, что на саммите также обсуждался вопрос глобальной продовольственной безопасности, оказавшейся в опасности из-за действий Кремля. В заявлении говорится, что страны G7 готовят программу поддержки странам, испытывающим нехватку продовольствия.

Лидеры «Большой семерки» призвали страны, добывающие нефть и газ, «действовать ответственно и нарастить поставки на международные рынки», а ОПЕК должна сыграть в этом ключевую роль.

Брюссель, Иван Бабурин

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