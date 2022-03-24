Россия и Украина готовы начать обмен телами погибших

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в четверг, 24 марта, заявил, что в руководстве России и Украины согласились разрешить посещение пленных представителями Международного Комитета Красного Креста, а также к началу обмена телами погибших, – сообщает Интерфакс.

Президент МККК, в частности, заявил: «В настоящий момент у украинской и российской сторон есть определенная готовность к тому, чтобы МККК начал посещение пленных. У сторон также есть понимание важности вопроса обмена телами погибших, как военнослужащих, так и гражданских лиц. Однако конкретные механизмы и время их возврата все еще требуют обсуждения».

«Власти обеих стран уже начали передавать данные о пленных в специальную систему МККК, Центральное агентство по розыску (Central Tracing Agency), предназначенное для обмена такой информацией между сторонами конфликта и уведомления семей удерживаемых», – сказал президент Красного креста.

Маурер также обратил внимание, что МККК никогда не публикует информацию об обнаружении случаев неподобающего обращения с пленными, но направляет рекомендации по улучшению условий их содержания напрямую соответствующим властям.

«По итогам моих переговоров в Киеве и Москве я хочу отметить, что обе страны определенно готовы к обсуждению выполнения своих обязательств по Женевским конвенциям в отношении пленных, и в первую очередь это касается информирования о пленных, об их именах и местонахождении», – сказал Петер Маурер.

Женева, Иван Бабурин

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