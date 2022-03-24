Борис Джонсон назвал Украину дикобразом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 24 марта, заявил, что Западные страны могут начать перевооружение Вооруженных сил Украины после завершения российской военной операции, – сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.

В интервью Британской вещательной корпорации Джонсон сказал: «Запад готов укрепить иглы украинского дикобраза, чтобы сделать его в будущем неудобоваримым» для российских войск»

«Даже если нельзя будет гарантировать Украине статью 5, то есть полноправное членство в НАТО, существование под термоядерным зонтиком, то можно представить, что сторонники Украины на Западе поставят столько вооружений, отправят столько инструкторов, будут оказывать такую разведывательную помощь, что это создаст своего рода сдерживающий механизм для воспрепятствования возможности России снова вторгнуться», – заявил премьер-министр Великобритании.

Лондон, Иван Бабурин

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