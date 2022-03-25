США предложат пересмотреть участие России в G20

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу, 25 марта, заявил, что Соединенные Штаты намерены провести переговоры с партнерами по G20 на тему пересмотра отношений с Россией из-за событий на Украине, – сообщает РИА Новости

Советник президента США, в частности, сказал: «Мы будем обсуждать это с другими членами G20, включая Индонезию. Президент в своем заявлении дал понять, что мы хотим проявить уважение к мнению председателя относительно того, как быть дальше. Так что мы будем с ними говорить, будем говорить с другими партнерами».

«События на Украине делают невозможным сохранение в неизменности отношений между Россией и G20», – заявил Салливан.

Напомним, что накануне президент США Джо Байден высказался за исключение России из состава «двадцатки», а если этого добиться не удастся, то – за приглашение Украины в качестве наблюдателя.

Вашингтон, Иван Бабурин

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