США заверили, что не будут применять химоружие ни при каких обстоятельствах

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов в пятницу, 25 марта, заявил, что Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не намерены применять химическое оружие, но готовы ответить, если это сделает российская сторона на Украине, – сообщает ТАСС.

Помощник американского президента, комментируя заявление Джо Байдена о готовности отреагировать в случае применения химического оружия на Украине, сказал: «У США нет намерений применять химическое оружие ни при каких обстоятельствах. Мы выберем форму и характер нашего ответа в зависимости от тех действий, которые предпримет Россия. Мы сделаем это в координации с нашими союзниками».

Как заявил президент пару недель назад, мы дали понять россиянам, что цена будет высокой, если Россия применит химическое оружие», – заявил Салливан.

Кроме того, Джейк Салливан в ходе брифинга сделал такое заявление: «Что касается любого применения оружия массового уничтожения – ядерного, химического, биологического – Россия заплатит высокую цену за их использование, как ранее заявлял президент. Мы говорили с союзниками. Мы занимались разработкой чрезвычайных планов в нашем правительстве, и мы обратились к россиянам напряму».

Следует напомнить, что 16 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что СБУ при поддержке западных стран готовит на Украине провокацию с применением ядовитых веществ против мирных граждан, чтобы обвинить в этом Россию. Также он указал, что в подразделениях вооруженных сил РФ, задействованных в специальной военной операции, химических боеприпасов нет и быть не может.

Вашингтон, Иван Бабурин

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