Три европейские страны огласили весь список пунктов плана по поддержке Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, Словения и Чехия подготовили «план из 10 пунктов по поддержке Украины», – сообщают СМИ.

Сообщается, что среди обнародованных пунктов по поддержке Украины присутствует отключение всех российских банков от SWIFT, исключение России из всех международных организаций, приостановка виз для россиян, санкции против ЕР и «бизнес-окружения олигархов», запрет доступа в порты для российских судов и закрытие сухопутного въезда в Россию и выезда из нее.

Все пункты плана по поддержке Украины выглядят следующим образом:

1. Отключить все банки РФ от SWIFT. (Это объясняется тем, что в противном случае экономика адаптируется к новым условиям в течение нескольких недель)

2. Ввести единую политику предоставления убежища для российских солдат, готовых сложить оружие

3. Полностью остановить российскую пропаганду в Европе.

4. Блокировать российские корабли в портах Европы.

5. Ввести блокаду для автотранспорта по аналогии с морской

6. Расширить санкции против олигархов на их бизнес-среду

7. Приостановить выдачу виз всем гражданам РФ(так население РФ поймет, что он ощутит последствия войны).

8. Ввести санкции против всех членов провластной партии «Единая Россия».

9. Ввести полный запрет на экспорт в Россию технологий, пригодных для военных целей.

10. Исключить РФ из всех международных организаций.

Варшава, Иван Бабурин

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