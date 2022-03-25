Росатом обратился к Украине с требованием немедленного возвращения своих сотрудников

Госкорпорация «Росатом» в пятницу, 25 марта, опубликовала требование к украинским властям о скорейшем и безопасном возвращении своих работников в Россию.

В официальном заявлении госкорпорации говорится: «25 марта с. г. в официальном Telegram-канале ГП НАЭК «Энергоатом» был опубликован видеоролик с выступлением четырех наших сотрудников с антироссийскими заявлениями. Даже из простого просмотра видеоматериала видно, что наши люди находятся под сильнейшим давлением, очевидно, пытаются воспроизвести некий наскоро заученный текст. Определенно заметны следы видеомонтажа. Несмотря на все увиденное, мы не изменим свое отношение к нашим товарищам и не бросим их в беде. Требуем от украинских властей скорейшего и безопасного возвращения сотрудников на Родину».

Как сообщает Росатом, несмотря на утверждения Энергоатома о том, что российские специалисты покинули территорию станции в сопровождении сотрудников СБУ, обеспечивающих их безопасность и передачу российской стороне, по состоянию на 25 марта сотрудники АО «Атомспецтранс» российской стороне не переданы.

Как сообщалось ранее, сотрудники центрального филиала АО «Атомспецтранс» (предприятие Росатома) Владимир Лапин, Илгиз Хуснетдинов, Иван Крячко и Владислав Шишкин 23 февраля доставили груз на Ровенскую АЭС (Украина) в соответствии с контрактными обязательствами. С тех пор российские специалисты не могут вернуться в Россию. Госкорпорация «Росатом» через постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене уведомила секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об этом факте, высказав тревогу и озабоченность в связи с неприемлемой ситуацией.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»