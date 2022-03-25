МИД КНР: США и НАТО должны вести с Россией диалог

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на регулярном брифинге для журналистов в пятницу, 25 марта, заявил, что Соединенные Штаты и НАТО должны вести с Россией диалог, а не начинать новую «холодную войну», – сообщает Синьхуа.

«Китай убежден, что безопасность неделима, а стремление к блоковому противостоянию и абсолютной безопасности приведет, напротив, к самым небезопасным последствиям.

Украина должна стать мостом для контактов между Востоком и Западом, а не фронтовой линией соперничества между крупными державами», – заявил Ван Вэньбинь.

Что касается, «украинского вопроса», дипломат сказал, что «Китай исходит из существа самого дела и прилагает усилия для деэскалации обстановки, урегулирования кризиса и восстановления мира».

Следует отметить, что представитель МИД КНР вновь подчеркнул, что в международных отношениях не должно быть двойных стандартов.

«Необходимо не только отстаивать суверенитет и безопасность Украины, но и отнестись с уважением к законным озабоченностям в сфере безопасности России, а также защищать мир и стабильность в Европе», – заявил Ван Вэньбинь.

В завершении выступления китайский дипломат добавил: «Китай категорически не согласен с беспочвенными обвинениями и подозрениями в свой адрес и не потерпит никакого давления или принуждения».

Пекин, Иван Бабурин

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