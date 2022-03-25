«Лаборатория Касперского» в США объявлена угрожающей национальной безопасности

Федеральная комиссия по связи США в пятницу, 25 марта заявила, что внесла «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, угрожающих национальной безопасности страны, – сообщает РИА Новости.

В обнародованном заявлении ведомства говорится: «Министерство внутренней безопасности США пришло к выводу, что «продукты под брендом «Лаборатория Касперского» представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США. Данная продукция способна представлять неприемлемый риск для национальной безопасности США и их народа».

Сообщается также, что в обновленный перечень Федеральной комиссии были добавлены два юридических лица из КНР.

Вашингтон, Иван Бабурин

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