Прага отправила украинским спасателям подержанные автомобили

Столица Чехии передала украинским спасателям шесть автомобилей, которые до сих пор служили в Пражской скорой помощи, – сообщает чешское издание Novinky.

Сообщается, что Прага отправила на Украину три автомобиля «Мерседес», большегрузный специальный «Атего» и две машины скорой помощи-реанимации.

Пресс-секретарь пражских спасателей Яна Поштова сказала: «На Украину доставлены три Mercedes SU 280. Медицинские бригады ездили на них по Праге. Также мы передали два реанимационных автомобиля. Они предназначены для перевозки пациентов на большие расстояния или оказания медицинских услуг на различных мероприятиях. В последние годы на них в Праге ездили в основном команды, которые брали образцы для тестирования на covid-19».

«Еще одна машина – это фургон Mercedes Ategо. За десять лет, что он был у нас, он использовался почти во всех чрезвычайных ситуациях, будь то автомобильная авария или пожар. Он обязательно справится с разрушенными украинскими городами. Кроме того, он может перевозить сразу несколько пациентов», – добавила Поштова.

Как сообщает издание, все переданные Украине автомобили были старые и пражская скорая помощь уже планировала заменить их. Например, большегрузный специальный Atego прослужил пражским спасателям 11 лет и «участвовал» в 800 чрезвычайных ситуаций, включая пожары и массовые аварии.

Прага, Иван Бабурин

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